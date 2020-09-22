«Терпеть!»: Плющенко жестко поговорил с сыном 

Тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко провел мужской разговор с сыном Александром и опубликовал его запись в своем инстаграме.
Семилетний Александр, как сообщал «Рамблер», — сын Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской. Он занимается фигурным катанием. Сегодня его отец опубликовал в инстаграме ролик, на котором мальчик жалуется на боль, которую почувствовал во время прыжка в ходе тренировки.
«Терпеть надо! Сынуль, терпеть же надо! А как? В прыжок ты уже зашел! Терпеть! Сань, терпеть надо! Отдыхать после тренировки!» — отвечает Плющенко сыну.
В подписи к видео он написал, что на нем запечатлен мужской разговор с сыном, а в большом спорте иначе нельзя.
В июне Плющенко рассказал, что в 1990-е годы он был нищим и собирал бутылки, чтобы прокормиться, а президент России Владимир Путин поднял страну и сделал очень много для спорта и него лично. Он назвал это причиной, по которой всегда поддерживал и всегда будет поддерживать Путина.