Это скандал: Опубликована переписка Рудковской и Загитовой

В социальных сетях появились доказательства того, что Евгений Плющенко переманивает к себе титулованных фигуристов.

Штаб тренера Этери Тутберидзе опубликовал на своей странице в Instagram переписку жены Плющенко — Яны Рудковской и олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Из сообщений следует, что Рудковская предлагала Загитовой перейти тренироваться в Академию Плющенко, но олимпийская чемпионка от предложения отказалась.

Перед началом этого спортивного сезона от Тутберидзе к Плющенко перешли две других топовых фигуристки — Александра Трусова и Алена Косторная. При этом сам Плющенко, отвечая на вопросы журналистов, подчеркивал, что никого не переманивает.