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«Вы там совсем ку-ку?» Плющенко ответил команде Тутберидзе 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Плющенко команде Тутберидзе: «Вы там совсем ку-ку?»
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал пост команды Этери Тутберидзе в Instagram, в котором говорится о «переманивании» фигуристки Алины Загитовой в академию Плющенко.
Это скандал: Опубликована переписка Рудковской и Загитовой
К посту в «сторис» прикреплен скрин с перепиской Рудковской и Загитовой, в котором говорится об открытии в ноябре катка академии и о том, что Алину «ждут». Фотография подписана фразой «никто никого не переманивает?»

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия!», — написал у себя в «сторис» Плющенко.

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Фигурное катание , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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