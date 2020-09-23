Плющенко команде Тутберидзе: «Вы там совсем ку-ку?»

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия!», — написал у себя в «сторис» Плющенко.