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Плющенко ответил на обвинения в переманивании Загитовой в свою академию

ТК «Звезда»
2 часа назад
Тренер пригрозил сделать ответный шаг.
Плющенко ответил на обвинения из-за Загитовой
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил команде тренера Этери Тутберидзе, которая обвинила его в приглашении фигуристки Алины Загитовой в свою академию.
«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!!!!!!!», - написал Плющенко у себя в Instagram.
Группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова, ранее опубликовала переписку спортсменки с супругой Плющенко Яной Рудковской. Отмечается, что продюсер предлагала девушке перейти в команду Плющенко, но та отказалась.
Позднее Рудковская призналась, что переписывалась с Загитовой, но считает, что приведенные в качестве «доказательств» сообщения вырваны из контекста.
Напомним, что в 2020 году из группы Тутберидзе в группу Плющенко перешли Александра Трусова и Алена Косторная.
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