«Это глупая подстава». Скандал в фигурном катании

Штаб Этери раскрыл личную переписку чемпионки, чтобы свести счёты с конкурентом. Евгений в ответ начал угрожать.

Тренеры Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко даже не пытаются скрывать негативного отношения друг к другу. Конфликт между знаковыми персонами нашего фигурного катания достиг точки кипения, причём подогревают эту борьбу не журналисты и фанаты, а сами специалисты. Это уже не просто противостояние двух лагерей, а самая настоящая война.

Очередная перепалка между Этери и Евгением вышла настолько некрасивой, что многие болельщики испытали чувство стыда за своих кумиров. На этот раз поводом для ругани тренерского штаба Тутберидзе и семьи Плющенко стала Алина Загитова , а помимо обвинений в переманивании учеников в ход пошли личная переписки, угрозы и даже намёк на уголовное преследование.

Так зачем команда Тутберидзе подставила Загитову в войне с Плющенко?

Команда Тутберидзе выложила личную переписку Загитовой

Казалось, с началом сезона противостояние Тутберидзе и Плющенко должно переместиться из интернета на ледовые арены. Но так только казалось. Новую серию самого скандального сериала современного фигурного катания спровоцировал «Хрустальный». В «сториз» «инстаграма» команды Тутберидзе были опубликованы скриншоты личной переписки олимпийской чемпионки Алины Загитовой и супруги Плющенко продюсера Яны Рудковской

«Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт, и я тоже. Мы в ноябре открываем наш каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — написала Рудковская, прикрепив видеоролик об условиях для тренировок в академии «Ангелы Плющенко».

Загитова ответила вежливым отказом: «Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны».

Скриншот переписки в «инстаграме» команды Тутберидзе сопровождался подписью: «Никто никого не переманивает?».

Рудковская напомнила Тутберидзе об уголовном кодексе

Можно предположить, что резонансный пост команды Тутберидзе стал реакцией на слова Плющенко в интервью телеканалу «Россия 24». «Никто никого не перекупал и не переманивал, как пишут диванные эксперты», — сказал Евгений, комментируя переходы в его академию Александры Трусовой и Алёны Косторной.

Разумеется, реакция стороны Плющенко не заставила себя ждать. Первой ситуацию прокомментировала Рудковская, чья личная переписка и стала достоянием общественности.

Продюсер заявила, что опубликованные сообщения были вырваны из контекста, а разговоры о переходе Загитовой к Плющенко велись ещё в прошлом году, причём с подачи самой фигуристки. По словам Рудковской, на этот раз речь шла о возможном участии Загитовой в шоу. Кроме того, жена Плющенко намекнула, что команда Тутберидзе нарушила закон о неприкосновенности частной жизни, за что грозит уголовное преследование.

Не оставил без внимания претензии в свой адрес и сам Плющенко. «Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!» — написал Евгений в «сторис» своего «инстаграма».

«Как они всех достали»

Несмотря на то, что пост в «сторис» команды Тутберидзе появился поздно вечером, болельщики мгновенно отреагировали на новый громкий скандал. Пользователи «Чемпионата» в основном заняли сторону «Хрустального»:

— Меня эта переписка нисколько не удивила, вполне ожидаемо) И даже то, что переписку ведёт Яна Рудковская.

— Такую семью в друзья, и врагов не надо. — Как они всех достали эти Рудковские. Столько негатива от них.

— После себя мужское катание похоронил Плющенко, теперь за женское взялся. Лучше бы его лицензии лишили.

Однако нашлись и те, кто не увидел в переписке Рудковской и Загитовой ничего крамольного:

— Смешно. Он просил передать. Он ждет. Я тоже. Это глупая подстава.

— А где здесь переманивание? … Написали, что «у нас есть вакансия, новые катки, хорошие тренеры». Хочешь — переходишь, не хочешь — не переходишь. В чём проблема?

— А в самом «Хрустальном» не так ли «переманивали» Загитову? Точно так же увидели перспективную девочку и предложили перейти в их школу.

Как переписка Загитовой попала к Тутберидзе?

Надо сказать, что команда не первый раз обвиняет Плющенко в переманивании Загитовой.

«Ваши периодические попытки купить (в прямом смысле этого слова) готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в её глазах», — писал тренерский штаб Тутберидзе ещё в декабре 2019-го, когда конфликт между наставниками только зарождался.

Фанаты Этери Георгиевны убеждены, что в борьбе с Плющенко все средства хороши, но с этической точки зрения публикация личной переписки своей ученицы с посторонним человеком вызывает вопросы. Как беседа спортсменки оказалась в распоряжении тренеров? Алина сама поделилась с наставниками скриншотами? Или верны предположения о том, что аккаунт фигуристки контролируют люди из «Хрустального»? В любом случае обнародование переписки без согласия Рудковской выглядит некрасиво.

Отплатили за преданность

Вообще, вся эта история вызывает лишь негативные эмоции. Конфликты в фигурном катании были, есть и будут, но всё-таки хочется, чтобы они подогревали интерес публики к событиям на льду, а не затмевали их.

А ещё хуже, что олимпийская чемпионка Алина Загитова снова стала разменной монетой в бизнес-делах взрослых дяденек и тётенек. Пытаясь свести счёты с Плющенко, команда Тутберидзе откровенно подставила свою звезду и подпортила репутацию Алины. Вряд ли можно испытывать безоговорочное доверие к человеку, который не соблюдает тайну личной переписки.

И ладно бы это была месть за предательство. Но ведь нет, оказывается, так выглядит плата за преданность.