Рудковская объяснила всплывшую переписку с Загитовой 

Так Рудковская прокомментировала скриншот своей переписки с Загитовой, опубликованный в Instagram-аккаунте Team Tutberidze. Как сообщал «Рамблер», в той переписке Рудковская заявила, что они с Плющенко «очень ждут» Загитову, рассказала о скором открытии катков и пообещала много льда и специалистов, в том числе иностранных.

«Здравствуйте) спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», — ответила ей Загитова.

Рудковская подтвердила, что иногда переписывается с Загитовой и обсуждает с ней «японские оздоровительные методики».

«Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном», — заявила продюсер.

По ее словам, Загитова обсуждала с ней возможный переход в прошлом году, но в итоге осталась у Тутберидзе.

«Сейчас мне передали информацию, что Алина узнает, какая атмосфера у нас в академии. Возможно, ей было бы интересно с нами посотрудничать в каких-то наших шоу. Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя», — заявила она.

Рудковская подчеркнула, что в их последней переписке не было обсуждения перехода к от Тутберидзе к Плющенко. Продюсер обратила внимание, что Загитова сейчас не заявлена ни на одни соревнования.