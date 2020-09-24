Стало известно о громкой победе Тутберидзе над Плющенко

Интернет-издание «БИЗНЕС Online» написала о подробностях несостоявшегося перехода олимпийской чемпионки Алины Загитовой в академию Евгения Плющенко

Впервые двукратный олимпийский чемпиона контактировал с фигуристкой осенью во время гастролей c Загитовой по ледовому шоу. Тогда Алина подошла к Плющенко за советами по изучению четверных прыжков, после чего он предложил ей сменить обстановку и попробовать тренироваться у него в академии. Загитова не ответила на предложение отказом, сказав, что возьмет паузу, чтобы все обдумать.

По данным издания, в определенный момент шансы на переход были крайне высоки. Ближе всего Плющенко был к переходу Загитовой после ее неудачного выступления в финале Гран-при в декабре, когда Загитова заняла последнее место, и из-за небольшой травмы не смогла выйти на показательные выступления. Тогда перед приостановкой карьеры Загитова серьезно рассматривала возможность перехода в академию «Ангелы Плющенко». Тогда Загитову удалось отговорить менять тренера в последний момент — пришлось подключиться Тутберидзе.

Даже после отказа тренироваться в академии Плющенко Загитова продолжала общаться с прославленным фигуристом. Один из последних их контактов был в марте этого года. Источник предполагает, что Евгений предложил Алине выступить в качестве участника в одном из его коммерческих ледовых проектов, поскольку шансов на возвращение Загитовой в спорт на тот момент было крайне мало.