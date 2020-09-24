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Источник: «Загитова собиралась перейти к Плющенко в декабре, ее отговорила Тутберидзе» 

Sport24 и ещё 7 5 часов назад
Стало известно о громкой победе Тутберидзе над Плющенко
Фото: коллаж
Интернет-издание «БИЗНЕС Online» написала о подробностях несостоявшегося перехода олимпийской чемпионки Алины Загитовой в академию Евгения Плющенко.
Впервые двукратный олимпийский чемпиона контактировал с фигуристкой осенью во время гастролей c Загитовой по ледовому шоу. Тогда Алина подошла к Плющенко за советами по изучению четверных прыжков, после чего он предложил ей сменить обстановку и попробовать тренироваться у него в академии. Загитова не ответила на предложение отказом, сказав, что возьмет паузу, чтобы все обдумать.
По данным издания, в определенный момент шансы на переход были крайне высоки. Ближе всего Плющенко был к переходу Загитовой после ее неудачного выступления в финале Гран-при в декабре, когда Загитова заняла последнее место, и из-за небольшой травмы не смогла выйти на показательные выступления. Тогда перед приостановкой карьеры Загитова серьезно рассматривала возможность перехода в академию «Ангелы Плющенко». Тогда Загитову удалось отговорить менять тренера в последний момент — пришлось подключиться Тутберидзе.
Даже после отказа тренироваться в академии Плющенко Загитова продолжала общаться с прославленным фигуристом. Один из последних их контактов был в марте этого года. Источник предполагает, что Евгений предложил Алине выступить в качестве участника в одном из его коммерческих ледовых проектов, поскольку шансов на возвращение Загитовой в спорт на тот момент было крайне мало.
На этой неделе Плющенко дал интервью, в котором заявил, что не переманивал Александру Трусову и Алену Косторную из группы Тутберидзе. В ответ инстаграм команды Тутберидзе выложил скриншот переписки, где Загитова отклонила предложение супруги Плющенко Яны Рудковской перейти в академию мужа. «Никто никого не переманивает»?» — такой подписью сопроводила переписку команда Тутберидзе. Затем Плющенко ответил команде Тутберидзе: «Мне сделать ответный шаг, чтобы вам стало стыдно за все ваши действия?»
Видео дня. Лучшие голы 2-го тура Английской Премьер-лиги
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Комментарии
Фигурное катание , Александра Трусова , Алена Косторная , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , БИЗНЕС Online
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