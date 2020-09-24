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Появились новые факты в скандале Плющенко и Тутберидзе

Артём Кульша
5 часов назад
Тренер Этери Тутберидзе переубедила фигуристку Алину Загитову переходить к тренеру Евгению Плющенко. Об этом сообщает «Бизнес онлайн».
Стало известно о громкой победе Тутберидзе над Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Загитова, как сообщал «Рамблер», — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании. В декабре 2019-го она объявила о приостановке соревновательной карьеры.
На днях команда Тутберидзе опубликовала в инстаграме фрагмент переписки Загитовой с продюсером Яной Рудковской, женой Плющенко. В нем Рудковская предлагает Загитовой перейти в академию по фигурному катанию «Ангелы Плющенко», а та отвечает отказом.
«Переписка с Рудковской — всего лишь верхушка айсберга», — сообщил сегодня «Бизнес онлайн».
Осведомленный собеседник рассказал изданию, что впервые Плющенко предложил Загитовой перейти в его академию осенью 2019-го во время гастролей c ледовым шоу, и та попросила время на обдумывание предложения. Перед объявлением о приостановке карьеры в декабре Загитова была почти готова принять его, однако Тутберидзе лично переубедила ее.
Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Евгений Плющенко,
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