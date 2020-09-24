Стало известно о громкой победе Тутберидзе над Плющенко

Загитова, как сообщал «Рамблер», — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании. В декабре 2019-го она объявила о приостановке соревновательной карьеры.

На днях команда Тутберидзе опубликовала в инстаграме фрагмент переписки Загитовой с продюсером Яной Рудковской, женой Плющенко. В нем Рудковская предлагает Загитовой перейти в академию по фигурному катанию «Ангелы Плющенко», а та отвечает отказом.

Осведомленный собеседник рассказал изданию, что впервые Плющенко предложил Загитовой перейти в его академию осенью 2019-го во время гастролей c ледовым шоу, и та попросила время на обдумывание предложения. Перед объявлением о приостановке карьеры в декабре Загитова была почти готова принять его, однако Тутберидзе лично переубедила ее.