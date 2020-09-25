Плющенко написал пародию на Рудковскую и Загитову

Пародию Плющенко-старший обнародовал в сториз Instagram. В ней Тутберидзе якобы предлагает его сыну Гном Гномычу перейти к ней в группу при условии выплаты половины всех доходов юного фигуриста. К этому же должны прилагаться ежемесячные «30 тысяч в конверте».

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Также спортсмен должен владеть тройными прыжками, а ещё Этери Тутберидзе «соглашается» вести его Instagram. Судя по тексту пародии, Плющенко-старший от души повеселился над оппонентами. Тем более, что спортсмен считает постыдными действия соперников, опубликовавших переписку его жены и Загитовой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что скриншот переписки фигуристки Алины Загитовой и жены Евгения Плющенко Яны Рудковской опубликовала команда тренера Тутберидзе. Из переписки становится понятно, что Рудковская будто бы предлагает Загитовой перейти к Плющенко.