«Раздута мышка в слона»: Роднина задела Тутберидзе 

Тренер Этери Тутберидзе должна задавать вопросы себе о причинах ухода от нее фигуристок. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила депутат Государственной думы Ирина Роднина.
Недавно, как сообщал «Рамблер», от Тутберидзе ушли Алена Косторная (чемпионка Европы), Александра Трусова (чемпионка мира среди юниоров) и Вероника Жилина (чемпионка России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе).
Сегодня Роднина, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, назвала переходы фигуристов из школы в школу вообще не проблемой, потому что не имеет значения, в какой группе спортсмен тренируется.
«Раздута мышка в слона на месте», — считает она.
При этом парламентарий рассказала, что тренер учил ее искать ошибки сначала в себе и лишь после этого искать того, кто на влияет на ошибки. По этой причине она посоветовала Тутберидзе задавать вопросы себе.
Вчера осведомленный собеседник рассказал «Бизнес онлайну», что в декабре олимпийская чемпионка Алина Загитова была почти готова уйти от Тутберидзе к тренеру Евгению Плющенко, но той удалось переубедить ее.