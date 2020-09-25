«Раздута мышка в слона»: Роднина задела Тутберидзе 

Недавно, как сообщал «Рамблер», от Тутберидзе ушли Алена Косторная (чемпионка Европы), Александра Трусова (чемпионка мира среди юниоров) и Вероника Жилина (чемпионка России среди фигуристок младшего возраста в старшей возрастной группе).

Сегодня Роднина, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, назвала переходы фигуристов из школы в школу вообще не проблемой, потому что не имеет значения, в какой группе спортсмен тренируется.

«Раздута мышка в слона на месте», — считает она.

При этом парламентарий рассказала, что тренер учил ее искать ошибки сначала в себе и лишь после этого искать того, кто на влияет на ошибки. По этой причине она посоветовала Тутберидзе задавать вопросы себе.