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«И о 30 тысячах в конверте не забудь!» Плющенко цинично поиздевался над Тутберидзе 

Чемпионат.com 5 часов назад
«О 30 тысячах в конверте не забудь!» Плющенко Тутберидзе
Фото: Чемпионат.com
Евгений даже Гном Гномыча втянул в личный конфликт с Этери. Как же стыдно за нашего чемпиона!
В самом скандальном конфликте фигурного катания пробито очередное дно. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко цинично поиздевался над лучшим тренером мира Этери Тутберидзе. Для создания ядовитого фейка Евгений использовал своего семилетнего сына, а в его «шутке дня» можно увидеть намёк на коррупцию в группе Тутберидзе.
Если это и есть тот обещанный «ответный шаг», после которого команде Тутберидзе «наконец-то стало бы стыдно за все действия», то стыдно как раз за самого Плющенко.

У Плющенко есть компромат на Тутберидзе?

Слив личной переписки Загитовой и Рудковской уже претендует на звание самого горячего события сентября в фигурном катании. По уровню хайпа новый скандал может сравниться разве что с эпохальным возвращением Медведевой в «Хрустальный». Из скриншотов, выложенных в интернет командой Тутберидзе, следует, что Яна Рудковская выходила на Загитову с предложением о сотрудничестве.
Тренерский штаб Этери Георгиевны после скандальной публикации предпочитает отмалчиваться и никаких комментариев не даёт, а его оппоненты, напротив, ведут себя в информационном пространстве очень активно. Плющенко перешёл к угрозам: «Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия?!». Супруга бывшего фигуриста тоже недвусмысленно дала понять, что у него имеется серьёзный компромат на штаб Тутберидзе: «Думаю, ещё пару таких скриншотов от штаба, и терпение Евгения лопнет. Он, конечно, человек не злопамятный, но память у него хорошая, и даже олимпийское терпение иногда лопается. Не хочется, чтобы начали потом сыпаться многолетние скелеты из понятных шкафов».

Фейк от лица Гном Гномыча

Многие болельщики посчитали, что Плющенко блефует, а новый пост чемпиона только подтвердил это предположение. Вместо того чтобы предъявить оппонентам аргументированные и подкреплённые доказательствами претензии, Евгений выложил фейковую переписку, в которой под видом шутки просто поиздевался над лучшим тренером мира. В беседе, якобы имевшей место в «директе» семилетнего сына Плющенко и Рудковской, Саша обсуждает с некоей «Этери Георгиевной» условия работы в её группе. — Привет, Сашенька, привет, Гном Гномыч, хочешь у меня тренироваться? — Здравствуйте, Этери Георгиевна. А на каких условиях? — 50 на 50 с призовых, со всех шоу, рекламы и ТВ-проектов! Да и о 30 тысячах в конверте ежемесячно не забудь! — Немало, Этери Георгиевна, немало… А почему же 30 тысяч, школа же государственная? — Это старая, но добрая традиция благодарности тренеру, малыш!
Кроме того, «Этери Георгиевна» заявляет, что будет лично вести «инстаграм» Саши в случае перехода, а также пишет, что берёт «только детей со всеми тройными». Плющенко назвал свою запись «шуткой дня», а внизу подписал: «Ну, с такими условиями, Саня, ты точно далеко не уедешь!))».

Почему за Плющенко стыдно

Публикация Плющенко даже на фоне его конфликта с Тутберидзе выглядит циничным издевательством над заслуженным тренером. С одной стороны, Евгений избегает прямых обвинений, выдавая фейковую переписку за шутку и не называя объекта насмешек по фамилии. С другой, в словах «Этери Георгиевны» легко можно увидеть намёк на коррупцию. Тем более в переписке фигурируют конкретные цифры. Безусловно, подобные обвинения в адрес лучшего тренера мира вызвали бы грандиозный скандал и потребовали бы железобетонных доказательств. А в таком формате это всё похоже на распространение слухов вокруг более успешного коллеги по цеху.
Остаётся только гадать, был ли это тот самый «ответный шаг», который обещал Плющенко. Если приведённая в фейке информация, по мнению Евгения, соответствует действительности, то зачем понадобилось маскировать её под шутку? А если это ещё не «скелеты из понятных шкафов», то тогда для чего вообще нужно было так «шутить»? Не исключаю, что Плющенко рано или поздно заставит тренерский штаб Тутберидзе «стыдиться за все действия», но пока подобные чувства вызывает он сам. Как же стыдно за нашего чемпиона!
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Фигурное катание , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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