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«Шутка дня»: новый виток конфликта Тутберидзе и Плющенко 

Газета.Ru 2 часа назад
«Шутка дня»: новый виток конфликта Тутберидзе и Плющенко
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал фейковую переписку своего сына Гном Гномыча, где он якобы общается с Этери Тутберидзе о переходе в ее группу. Этот поступок стал очередным шагом в конфликте двух тренеров по фигурному катанию.
Конфликт между двумя российскими тренерами Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко набирает обороты. Двукратный олимпийский чемпион опубликовал в социальных сетях фейковую переписку своего сына Гном Гномыча (Александра), который якобы ведет диалог с Тутберидзе о переходе в ее группу и требуемых условиях.
Переписка Гном Гномыча и «Этери Георгиевны» начинается с того, что специалист зовет ребенка тренироваться в свою группу. Сын Плющенко тут же уточняет условия, на что «Тутберидзе» пишет: «50 на 50 с призовых со всех шоу, рекламы и ТВ-проектов! Да и от 30 тыс. в конверте ежемесячно не забудь». Причем сумма в конверте объясняется «благодарностью тренеру», таким образом Плющенко, видимо, намекает на коррупции в группе специалиста.
Дальше они переходят к обсуждению того, кто будет вести Instagram Гном Гномыча, если он пополнит состав группы Тутберидзе. «Этери Георгиевна» заявляет, что сама займется этим вопросом, а потом уточняет, какие прыжки он может исполнять. Сын Плющенко отвечает, что все двойные, но дальше в переписке «начинаются проблемы». «Тутберидзе» заявляет, что работает только с теми, кто может прыгает элементы в три оборота.

«Шутка дня! Ну, с такими условиями, Саня, ты точно далеко не уедешь»,

— написал Плющенко под фотографией с диалогом в Instagram.
Переписка стала пародией на диалог, который был опубликован ранее. Тренерский штаб Тутберидзе выложил переписку между Яной Рудковской и российской фигуристкой Алиной Загитовой. Спортсменке предлагают перейти в академию двукратного олимпийского чемпиона, супруга Плющенко пишет, что скоро откроются новые катки и будут привлечены специалисты из-за границы. На все это Загитова, которая объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года, вежливо отказывается и сообщает, что останется у Тутберидзе.
Через несколько часов после того, как переписка оказалась опубликована в социальных сетях, Рудковская прокомментировала ситуацию.
«Не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ею завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном. Но сообщения вырваны из общего контекста. Я не вижу там слов «тренироваться» и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону», — приводит слова продюсера «Спорт-Экспресс».

Примечательно, что после того, как диалог был обнародован, выступил и сам Плющенко. Он пригрозил, что сделает ответный шаг, после которого Тутберидзе и ее команде станет стыдно.

«Снова работаем и никого не трогаем. Штаб, а штаб, Вы там совсем ку-ку? Вот Вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы Вам наконец-то стало стыдно за все Ваши действия?!» — написал тогда двукратный олимпийский чемпион в Stories Instagram.
Не остался в стороне от сложившейся конфликтной ситуации и известный комментатор Дмитрий Губерниев. Он выразил мнение, что подобные распри между тренерами никак не повлияют на подготовку самих спортсменов, на их результаты и успехи.
«Фигурное катание подтверждает, что это вид спорта номер один. Замечательная движуха, которая способствует популярности. Даже спортсменам не вредит, потому что у нас очень сильная команда. Сейчас 21-й век — это нормальный движ, радость и одновременно хейт. Сильный спортсмен станет сильнее, слабый спортсмен слабее. Жизнь очень непростая сейчас, все как на ладони. Пусть ругаются, милые бранятся — только тешатся. Нормальная история», — приводит слова Губерниева Sport24.
Иного мнения придерживается президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Согласно его заявлению, такие конфликты не идут на пользу ни одной из сторон. Он даже заявил, что, вероятно, стоит обдумать идею собрать всех участников за одним столом, чтобы решить возникшую проблему.

«Очень сожалею, что такое стало происходить в нашем виде спорта. Это никому не идет на пользу», — приводит слова Горшкова «РИА Новости».

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Комментарии 1
Фигурное катание , Дмитрий Губерниев , Александр Горшков , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , РИА Новости
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