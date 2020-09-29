Плющенко не исключил переход Кихиры

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не исключил, что победительница финала Гран-при, двукратная чемпионка Турнира четырех континентов японская фигуристка Рика Кихира перейдет в его тренерскую группу. Об этом он сообщил журналистам.

"Я не исключаю вообще ничего в этой жизни, — сказал Плющенко. — И переход Кихиры, равно как и переходы других спортсменов. Они состоятся, сейчас просто пандемия, сложно приехать из-за границы. Запросов очень много из разных стран, сейчас пока сложности".

"Все может быть, — добавил специалист. — Я это пока не комментирую, но не исключаю. Переходы будут. Большие переходы".

Нынешним тренером 18-летней Кихиры является японка Миэ Хамада. Фигуристка исполняет на соревнованиях тройной аксель, также на тренировках она прыгала четверные сальхов и тулуп.