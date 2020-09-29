Сын Плющенко выиграл турнир в честь юбилея «Самбо-70» 

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Александр Плющенко , сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко , одержал победу в первом юношеском разряде на турнире в честь 50-летия центра спорта и образования «Самбо-70».

Как сообщает Sport24, Плющенко-младший исполнил двойной лутц плюс аксель, двойной сальхов плюс двойной риттбергер, сольный аксель и допустил одно падение с двойного флипа.

Произвольную программу он исполнял под музыку из фильма «Пираты Карибского моря» и набрал 36,57 балла.