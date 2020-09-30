Роднина назвала Загитову «Муму фигурного катания» 

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Парламентарий назвала спортсменку «Муму фигурного катания». Она не готова уделять своё внимание шоу, в которых снимаются звёзды, сообщает Sport24.

Загитова заявила о приостановке карьеры в конце 2019 года. Однако в заявку сборной России на новый сезон она вошла. Чтобы попасть в национальную команду, необходимо выступить на Кубке страны. 21 августа стало известно, что данные соревнования пройдут без Загитовой.