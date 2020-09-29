Загитова удивилась возвращению Медведевой

По словам новостного портала, Загитову смутило такое быстрое возвращение соотечественницы к бывшему тренеру. Удивил молодую спортсменку и якобы стоящий выбор на роль ведущей шоу «Ледниковый период» между ней и Медведевой. Дело в том, что у Алины не такой плотный соревновательный график, в отличие от Евгении. Никто уже не отрицает, что между девушками идет непрерывный соревновательный процесс.

Пока неизвестно, действительно ли Загитова была против работы вместе с Медведевой. В последнее время спортсменка в основном проводит время на проекте Первого канала. Недавно Алина поделилась в Stories своего микроблога фотографией нового образа для шоу. Девушка надела блестящий комбинезон до колена и накрасила губы в ярко-красный.