Плющенко взбесился из-за слива переписки Загитовой

Фигурист также предостерег оппонентов от ведения с ним информационной войны: «Я всегда говорил, что ни на кого не нападаю, только защищаюсь. Если мы возьмем все мои интервью, они будут только в виде защиты и контрвыпадов. Не надо меня трогать - переписки какие-то, еще что-то, информации у меня много».