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Плющенко осудил публикацию переписки Загитовой и Рудковской

Деловая газета "Взгляд"
12 часов назад
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскритиковал публикацию личной переписки его жены Яны Рудковской с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.
Плющенко взбесился из-за слива переписки Загитовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Плющенко заявил, что «обнародовать чужие переписки вообще неправильно», и это, на его взгляд, «подразумевает уголовную статью», передает ТАСС.
«Посмотрим, будут дальше движения или нет. Еще раз хочу сказать – надо заниматься делами», – добавил он.
Фигурист также предостерег оппонентов от ведения с ним информационной войны: «Я всегда говорил, что ни на кого не нападаю, только защищаюсь. Если мы возьмем все мои интервью, они будут только в виде защиты и контрвыпадов. Не надо меня трогать - переписки какие-то, еще что-то, информации у меня много».
Плющенко подчеркнул, что не использует финансовый ресурс для переманивания спортсменов.
«Я никого не переманивал и не переманиваю, нет у меня этой привычки. Просто люди хватаются за то, что я когда-то сказал, что будут сенсации, и если бы у меня было желание, я переманил бы с помощью финансов, но у меня такого желания нет. Есть желающие кататься – пожалуйста, мои двери всегда открыты», – сказал спортсмен.
Ранее команда тренера Этери Тутберидзе, у которой занимается Загитова, опубликовала фрагмент ее переписки с Рудковской, в которой последняя приглашала фигуристку в академию Плющенко.
Напомним, фигуристка Алена Косторная рассказала, почему решила перейти из группы Тутберидзе в команду Евгения Плющенко. Кроме того, от Тутберидзе к Плющенко ушла фигуристка Александра Трусова.
Фигурное катание,Алена Косторная,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,ИТАР-ТАСС,
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