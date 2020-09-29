Плющенко готовит очередной громкий трансфер 

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко не исключает переход японской фигуристки Рики Кихиры в свою академию. Об этом он сам сообщил Sport24.

18-летняя Кихира, как сообщал «Рамблер», — победительница финала Гран-при, двукратная чемпионка четырех континентов, серебряная призерка командного чемпионата мира, первая женщина, которая исполнила каскад тройной аксель и тройной тулуп на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.

В настоящее время ее тренируют Миэ Хамада, Ямато Тамура, Харуко Окамото и Кэти Рид . Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что Кихира может перейти в академию Плющенко Angels of Plushenko.

«Все может быть…» — прокомментировал тренер.

Он сообщил, что не исключает переход фигуристки, потому что не исключает вообще ничего в жизни. Плющенко рассказал, что получает очень много запросов из разных стран на переход в его академию, и заверил, что вскоре переходы, большие переходы, произойдут. По его словам, они не могут произойти сейчас из-за сложностей, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.