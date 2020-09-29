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Скандал с непристойными фото сломал карьеру фигуриста. И это прецедент, ведь доказательств вины Сипре нет 

Sport24 и ещё 6 16 часов назад
Скандал с непристойными фото сломал карьеру фигуриста
Фото: Sport24
Говорят, что лучшего всего запоминается последнее. В случае с завершившими карьеру Ванессой Джеймс и Морганом Сипре очень хочется, чтобы это было не так. Одна из самых ярких и стильных пар фигурного катания достойна того, чтобы ассоциироваться с пробирающей до мурашек программой под The Sound of Silence или золотом чемпионата Европы, а не сексуальным скандалом прошлой зимы. Скандала, где уже почти за год так и не появилось вменяемых доказательств.
Официальная причина ухода французов пока не объявлена (не факт, что будет), но секс-история вокруг Моргана вряд ли не отразилась на психологическом состоянии обоих.
Для контекста, что же натворил Морган. В декабре 2017 года (т.е. история всплыла лишь два года спустя) уже топовый фигурист Сипре отправил девочке 13-ти лет — фигуристке с того же катка — два дикпика. Родители тут же сообщили об инциденте тренерам пары — Циммерману и Сильвии Фонтане, но те попросили не оглашать историю, потому что французы готовились к Олимпиаде в Пхенчхане.
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Фигуристке же тренеры сказали: «ты красивая девушка, а у мужчин есть потребности». Другой тренер AdventHealth Center (где проходили тренировки) Винни Диспенца заявил юной леди, что после обнародования фактов та не сможет выступать и предложил девочке самой попросить у Сипре голые фото, взамен обещая купить им пиццу.
Звучит ужасно и омерзительно. Только с момента публикации USA Today прошел уже почти год. С момента тех событий — три. Ни одного доказательства, фото натурального хозяйства Сипре в директе инстаграма, интервью жертвы с хоть сколько-нибудь стройной версией и подробностями — ничего, чтобы к двум абзацам выше не добавлять огромных размеров допущение «якобы» — только непонятный источник USA Today.
Американским рукопожатным медиа, конечно, нужно верить на слово, но сравните с тем, в каких красках и подробностях нам расписывали все эпизоды кейса Харви Вайнштейна, где были реальные случаи домогательств.
Ладно, может быть, Сипре не столь интересен медиа, но что скажет полиция? А ничего не скажет. На момент обнародования этой информации в декабре у полиции не было даже заявления от потерпевшей. В конце июня, правда, дело возобновили «после получения новой информации». Прошло еще три месяца — больше новостей от шерифа округа Паско так и не было.
Я не возьмусь утверждать, что Сипре не виноват — допускаю, что через какое-то время мы увидим, наконец, реальные доказательства. Но пока, на день завершения карьеры Джеймс и Сипре история с дикпиками лежит исключительно в плоскости «верю — не верю». 10 с половиной месяцев — непозволительно долгий срок неизвестности в вопросе, где напрямую затрагивается репутация фигуриста.
С теми вводными, которые есть сейчас, главный вывод по истории с Сипре звучит довольно мерзко: при желании можно сломать карьеру любому фигуристу, просто бездоказательно обмазав его грязью, да посмраднее. Моргана (ну пока так выходит) просто оболгали.
Публичному человеку убили репутацию — попробуй отмыться от клейма педофила. Представим, что все заглохнет и больше никаких новых новостей о деле с фоточками в инсте. Изменит ли это представление обывателей о Сипре как о «том идиоте, который посылал член 13-летке»? Я не уверен.
В новом сезоне Criminal есть крутецкий эпизод с Джоном Сноу (менее известным как Кит Харингтон). Сюжет довольно смелый в нынешних реалиях: подчиненная пишет заявление об изнасиловании на красавчика-босса, но после выворачивания всей грязи выясняется, что стерва просто оболгала парня, и Кит выдает мощнейший монолог, главная мысль, которого сводится к следующему (цитирую по памяти):

«Вы забрали меня в полицию на глазах коллег. Все знают, почему я здесь. Когда ко мне приходили с обыском и все перевернули вверх дном, то после него — все было на своих местах. Все, что было сломано — было починено. А кто починит мою жизнь? Кто наведет в ней порядок? Вы, кто забирали меня, приедете на работу и скажете, что я невиновен?».

На что следователь холодно ему объявил: «Мы не знаем виновны вы или нет, мы просто не смогли доказать вашу вину».
К сожалению, это самый оптимистичный вариант и в истории с Сипре. Дивная новая этика — она такая.
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Комментарии 1
Фигурное катание , Статьи , Кит Харингтон , Джон Сноу , Морган Сипре , Харви Вайнштейн , USA Today
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