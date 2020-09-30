Ягудин призвал вакцинировать русский народ от COVID

"Почему у нас, в стране, где согласно новостям сделана вакцина, говорят, что многие тысячи доз готовы к отправке в другие страны? Вакцинируйте наш русский народ! У нас до сих пор в театры нельзя ходить, кафе, везде ограничения. Потому что, когда люди сидят дома, экономике конец. Все прекрасно понимают. Тогда зачем куда-то отправлять вакцину? Сделайте хорошо своей стране. Вроде бы лекарства от уже двух компаний появились. Дайте возможность людям не закрываться во вторую, третью волну. Это мне непонятно", — цитирует Ягудина Sport24.