«Муму фигурного катания»: Роднина оскорбила Загитову

Все новости на карте

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина негативно отозвалась об олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой.

Роднина сообщила, что ее не интересует работа Загитовой в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

«Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», — сообщила Роднина Sport24.