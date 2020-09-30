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Роднина сравнила Загитову с «Муму» 

Свободная пресса и ещё 5 3 часа назад
«Муму фигурного катания»: Роднина оскорбила Загитову
Фото: РИА Новости
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина негативно отозвалась об олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой.
Роднина сообщила, что ее не интересует работа Загитовой в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

«Я этим вообще не интересуюсь! Муму фигурного катания меня не интересует», — сообщила Роднина Sport24.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поддержал решение Загитовой сосредоточиться на телевизионной карьере. По мнению певицы, экс-участницы группы «Блестящие» Анны Семенович, Алина сможет легко найти себя в любом другом занятии после фигурного катания.
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