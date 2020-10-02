Слуцкая призналась в неизлечимом заболевании 

Фигуристка Ирина Слуцкая проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду» заявила, что у нее системное ревматоидное заболевание и свою жизнь она поддерживает гормонами.

«К сожалению, оно не лечится. Заболевание сосудов. И вынуждена я поддерживать свою жизнь гормональными препаратами», — рассказала Ирина Слуцкая.

По словам фигуристки, она получает множество вопросов на эту тему, в том числе и в соцсетях.

«Люди спрашивают: а как, а что, зачем, почему? Всем, кому успеваю, я отвечаю», — отметила она.

«Рамблер» писал, что Ирина Слуцкая является чемпионкой Европы и призером Олимпийских игр, а также многодетной мамой.