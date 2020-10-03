Загитова использует пробку против «ленивых» губ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что готовится вести шоу «Ледниковый период» и отрабатывает дикцию при помощи пробки, которая должна помочь разработать её «ленивые» губы.

Спортсменка рассказала, что занимается со специальным репетитором по речи, который призывает её тренировать губы при помощи пробки, вставленной в рот. Загитова призналась, что по просьбе педагога старается как можно больше говорить таким способом различных скороговорок или читать текст.

Например, еду в машине с мамой, пробку в рот и начинаю скороговорки или текст повторяю. Это чтобы губы разработать, она говорит, что у меня «ленивые» губы, — сказала спортсменка в эфире Первого канала.

Напомним, новый сезон шоу «Ледниковый период» выходит в эфир 3 октября. Вместе с Загитовой шоу будет вести олимпийский чемпион Алексей Ягудин

Как сообщал NEWS.ru, Алина Загитова ранее стала соведущей шоу «Ледниковый период» и не была заявлена на этапы Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2020/21. Болельщики фигуристки выразили беспокойство по этому поводу, однако спортсменка призвала их не волноваться за её карьеру.