Слуцкая: «Весь интернет пестрит тем, что я „склею ласты“»

Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая заявила, что историю с ее заболеванием чересчур раздули.

Несколько дней назад 41-летняя фигуристка рассказала в интервью, что принимает гормональные препараты от неизлечимой болезни сосудов.

«Вчера была открыта Америка: Слуцкая неизлечимо больна

Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра «склею ласты». Мне это было удивительно читать. С васкулитом я уже живу 17 лет. Как называется, не дождетесь. И даже не 10 и не 20 раз об этом говорила. Информация стара и древна как вымерший мамонт. Но именно вчера это почему-то стало сенсацией

Эта история обросла безумными подробностями. Очень была удивлена количеству сообщений в Директ с предложением помощи. Меня «лечили» там и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита. Дорогие неравнодушные, я доверяю только доказательной медицине. Не надо меня лечить. Для этого существуют врачи, которым я верю.

Я никогда не делаю акцент на заболевании, потому что у меня много в жизни достижений было и есть на сегодняшний день. Мне есть что рассказать про себя. Думаю, что еще много времени пройдет, прежде чем мои рекорды будут побиты. Я горжусь тем, что я первая исполняла сложнейшие элементы, которые сейчас исполняют. Я горжусь тем, что занесена в книгу рекордов Гиннесса. Но не тем, что я болею

Я рассказываю о васкулите, чтобы помочь людям. Для того, чтобы люди, которые имеют эту болезнь, видели стимул к жизни, а не просто сидели и «готовились». Я очень рада, что я многих вдохновляю. Что можно в ремиссии прекрасно жить, как и я. Родить троих детей, как и я.

Будьте здоровы!» — написала Слуцкая.