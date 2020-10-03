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Слуцкая: «Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра „склею ласты“ 

Sport24 и ещё 8 10 часов назад
Слуцкая: «Весь интернет пестрит тем, что я „склею ласты“»
Фото: Sport24
Двукратный призер Олимпийских игр в женском одиночном катании Ирина Слуцкая заявила, что историю с ее заболеванием чересчур раздули.
Несколько дней назад 41-летняя фигуристка рассказала в интервью, что принимает гормональные препараты от неизлечимой болезни сосудов.

«Вчера была открыта Америка: Слуцкая неизлечимо больна

Весь интернет пестрит тем, что я, похоже, не сегодня, так завтра «склею ласты». Мне это было удивительно читать. С васкулитом я уже живу 17 лет. Как называется, не дождетесь. И даже не 10 и не 20 раз об этом говорила. Информация стара и древна как вымерший мамонт. Но именно вчера это почему-то стало сенсацией
«Если не принимать, я умру»: Слуцкая о страшном диагнозе
Эта история обросла безумными подробностями. Очень была удивлена количеству сообщений в Директ с предложением помощи. Меня «лечили» там и от СПИДа, и от красной волчанки, и от ревматоидного артрита. Дорогие неравнодушные, я доверяю только доказательной медицине. Не надо меня лечить. Для этого существуют врачи, которым я верю.
Я никогда не делаю акцент на заболевании, потому что у меня много в жизни достижений было и есть на сегодняшний день. Мне есть что рассказать про себя. Думаю, что еще много времени пройдет, прежде чем мои рекорды будут побиты. Я горжусь тем, что я первая исполняла сложнейшие элементы, которые сейчас исполняют. Я горжусь тем, что занесена в книгу рекордов Гиннесса. Но не тем, что я болею
Я рассказываю о васкулите, чтобы помочь людям. Для того, чтобы люди, которые имеют эту болезнь, видели стимул к жизни, а не просто сидели и «готовились». Я очень рада, что я многих вдохновляю. Что можно в ремиссии прекрасно жить, как и я. Родить троих детей, как и я.
Будьте здоровы!» — написала Слуцкая.
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Комментарии 8
Фигурное катание , Ирина Слуцкая
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