Трусова прекратила работу с тренером Розановым

Российская фигуристка Александра Трусова не тренируется с тренером Сергеем Розановым, с которым она перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из группы Этери Тутберидзе.
Как сообщает ТАСС, спортсменка также не тренируется с Александром Волковым. По информации издания, с ней работает сам Плющенко, а также Дмитрий Михайлов и Сергей Алексеев.
Отмечается, что конфликтов по этому вопросу ни у кого не возникало.
Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Плющенко после окончания прошлого сезона.
Ранее Плющенко заявил, что Алёна Косторная и Александра Трусова тренируются в отличной обстановке.