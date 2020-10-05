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Зрители потребовали убрать Алину Загитову с ТВ 

Vse42.ru 1 час назад
Россияне потребовали убрать Загитову с ТВ
Фото: ТАСС
Фигуристка Алина Загитова дебютировала в качестве ведущей на проекте одного из федеральных каналов. Однако зрители раскритиковали способности девушки и потребовали вернуть бывшую ведущую Аллу Михееву.
Алина Загитова дебютировала в качестве ведущей шоу "Ледниковый период" на одном из федеральных телеканалов. Девушка вместе с Алексеем Ягудиным комментировала все выступления проекта. Однако зрители не оценили появление Олимпийской чемпионки.
Пользователи Сети в комментариях к публикациям в официальном Instagram-аккаунте проекта заявили, что Алина Загитова, несмотря на большие достижения в спортивной карьере, "не тянет" как ведущая популярной программы. Якобы фигуристка "неестественно" смотрится в данной роли, поскольку нет "поставленной речи".
Не понравилось публике и то, что девушка якобы читала текст выступления с листа. В результате зрители потребовали убрать Алину Загитова с поста ведущей ТВ-шоу и вернуть на ее место Аллу Михееву, которая участвовала в проекте до этого.

— "Выражаю свое личное мнение: Верните Аллу Михееву вместо Загитовой, ну совсем она не на месте", "Верните нормальную ведущую! Алина даже прочитать нормально не может, никакого настроения в проекте из-за нее" (авторский стиль сохранен — прим.ред.), — написали фолловеры.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что возлюбленная знаменитого актера Дмитрия Певцова позировала на очередном мероприятии, изобразив руками "козу". Пользователи Сети расценили данный жест как "сатанинский", в чем обвинили Ольгу Дроздову.
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Комментарии 31
Фигурное катание , Алла Михеева , Дмитрий Певцов , Ольга Дроздова , Алина Загитова , Алексей Ягудин
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