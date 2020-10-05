Россияне потребовали убрать Загитову с ТВ

Фигуристка Алина Загитова дебютировала в качестве ведущей на проекте одного из федеральных каналов. Однако зрители раскритиковали способности девушки и потребовали вернуть бывшую ведущую Аллу Михееву

Алина Загитова дебютировала в качестве ведущей шоу "Ледниковый период" на одном из федеральных телеканалов. Девушка вместе с Алексеем Ягудиным комментировала все выступления проекта. Однако зрители не оценили появление Олимпийской чемпионки.

Пользователи Сети в комментариях к публикациям в официальном Instagram-аккаунте проекта заявили, что Алина Загитова, несмотря на большие достижения в спортивной карьере, "не тянет" как ведущая популярной программы. Якобы фигуристка "неестественно" смотрится в данной роли, поскольку нет "поставленной речи".

Не понравилось публике и то, что девушка якобы читала текст выступления с листа. В результате зрители потребовали убрать Алину Загитова с поста ведущей ТВ-шоу и вернуть на ее место Аллу Михееву, которая участвовала в проекте до этого.

— "Выражаю свое личное мнение: Верните Аллу Михееву вместо Загитовой, ну совсем она не на месте", "Верните нормальную ведущую! Алина даже прочитать нормально не может, никакого настроения в проекте из-за нее" (авторский стиль сохранен — прим.ред.), — написали фолловеры.