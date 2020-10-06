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Скандал в академии Плющенко: Трусова заявила о предательстве 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Скандал в академии Плющенко: Трусова заявила о предательстве
Фото: РИА Новости
По данным источников, фигуристка Александра Трусова перестала работать с тренером Сергеем Розановым, сочтя предательством переход в «Ангелы Плющенко» своей основной соперницы. Об этом пишет «Газета.ru».
Как сообщал «Рамблер», ранее новость об уходе Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко вызвала резонанс. Спортсменку раскритиковали в соцсетях, а хореограф Алексей Железняков назвал ее решение ударом в спину.
По данным издания, именно Сергей Розанов убеждал Александру Трусову уйти от Тутберидзе и в качестве аргумента обещал статус примы и персональные привилегии. Однако уже после перехода к Евгению Плющенко Трусова узнала, что в его академии будет тренироваться и ее основная соперница — Алена Косторная.

«Источники сообщают, что у родителей фигуристки даже состоялся разговор с Плющенко на повышенных тонах из-за данной ситуации. Сторона спортсменки считает действия Розанова предательством по отношению к ней», — отмечается в статье.

При этом именно Косторной ставит программы инсторанный хореограф, хотя изначально постановку зарубежных специалистов обещали Трусовой.
Ситуация в «Ангелах Плющенко» сейчас выглядит по-настоящему взрывоопасной, подчеркивает издание.
Видео дня. Лучшие голы 4-го тура Английской Премьер-лиги
Комментарии
Фигурное катание , Алексей Железняков , Александра Трусова , Алена Косторная , Сергей Розанов , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , Газета.Ru
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