Скандал в академии Плющенко: Трусова заявила о предательстве 

По данным источников, фигуристка Александра Трусова перестала работать с тренером Сергеем Розановым, сочтя предательством переход в «Ангелы Плющенко» своей основной соперницы. Об этом пишет «Газета.ru».
Как сообщал «Рамблер», ранее новость об уходе Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко вызвала резонанс. Спортсменку раскритиковали в соцсетях, а хореограф Алексей Железняков назвал ее решение ударом в спину.
По данным издания, именно Сергей Розанов убеждал Александру Трусову уйти от Тутберидзе и в качестве аргумента обещал статус примы и персональные привилегии. Однако уже после перехода к Евгению Плющенко Трусова узнала, что в его академии будет тренироваться и ее основная соперница — Алена Косторная.
«Источники сообщают, что у родителей фигуристки даже состоялся разговор с Плющенко на повышенных тонах из-за данной ситуации. Сторона спортсменки считает действия Розанова предательством по отношению к ней», — отмечается в статье.
При этом именно Косторной ставит программы инсторанный хореограф, хотя изначально постановку зарубежных специалистов обещали Трусовой.
Ситуация в «Ангелах Плющенко» сейчас выглядит по-настоящему взрывоопасной, подчеркивает издание.