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Ирина Роднина пояснила свои слова о «Муму фигурного катания» 

Чемпионат.com и ещё 3 7 часов назад
Роднина пояснила слова о «Муму фигурного катания»
Фото: Спорт РИА Новости
Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, президент федерации фигурного катания на коньках Московской области Ирина Роднина объяснила, что имела в виду, произнеся фразу о «Муму фигурного катания».
Напомним, Роднина заявила, что не будет смотреть «Ледниковый период» с Алиной Загитовой, заявив, что её не интересует «Муму фигурного катания». Одна из подписчиц спросила её в «Инстаграме», что она имела в виду, когда назвала так Загитову.

«Вы считаете, это этично в вашем положении оскорблять девочку, которая априори не может вам ответить?» — спросила подписчица.

Роднина пояснила, что имела в виду не Алину, а само телешоу.
«Ледниковый период» на ТВ идёт более 10 лет, и для меня это действительно КВНовское шоу самодеятельности фигурного катания, т. е. Муму. Где вы там прочитали фамилию совершеннолетней Загитовой?» — ответила она.
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Фигурное катание , Ирина Роднина
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