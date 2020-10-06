Роднина пояснила слова о «Муму фигурного катания»

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, президент федерации фигурного катания на коньках Московской области Ирина Роднина объяснила, что имела в виду, произнеся фразу о «Муму фигурного катания».

Напомним, Роднина заявила, что не будет смотреть «Ледниковый период» с Алиной Загитовой, заявив, что её не интересует «Муму фигурного катания». Одна из подписчиц спросила её в «Инстаграме», что она имела в виду, когда назвала так Загитову.

«Вы считаете, это этично в вашем положении оскорблять девочку, которая априори не может вам ответить?» — спросила подписчица.

Роднина пояснила, что имела в виду не Алину, а само телешоу.

«Ледниковый период» на ТВ идёт более 10 лет, и для меня это действительно КВНовское шоу самодеятельности фигурного катания, т. е. Муму. Где вы там прочитали фамилию совершеннолетней Загитовой?» — ответила она.