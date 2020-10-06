«Откуда деньги?!»: россияне обрушились на Плющенко 

Фигурист Евгений Плющенко приобрел дорогостоящий Porsche Panamera. Покупкой авто спортсмен похвастался перед подписчиками в Instagram , чем спровоцировал волну критики с свой адрес.

Пост был опубликован вечером 5 октября. На снимке Плющенко изображен рядом с ярко-оранжевым элитным седаном.

«Огненная Porsche Panamera — как Вам такой цвет для осеннего сезона?», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики не разделили восторга именитого спортсмена. Большинство из них отметили, что многим подписчикам спортсмена не хватает денег на еду, не говоря уже о новом автомобиле.

«Зачем перед людьми хвастаться, некоторым не за что хлеба купить в прямом смысле слова», — недоумевает пользовательница под ником ksusha1985_01_20.

«Цвет для сезона. Подписчики жрать хотят», — подчеркнула fourdeuches.

«Для богатых нужно отдельный инстаграмм, а то они слишком оторваны от реальности!» — отметила ludapanchqueen.

«Откуда у людей такие деньги?» — спросил ivanichenko9524.

Подписчики отметили также, что в России звезды шоу-бизнеса получают в разы больше денег, чем врачи и учителя, хотя все должно быть наоборот. Плющенко пользователи призвали быть скромнее и «не раздражать» народ.

Летом прошлого года, как сообщал «Рамблер», Евгений Плющенко уже подвергался критике за фото с двумя дорогостоящими иномарками — Porsche Cayenne и Porsche Panamerа. Спортсмен тогда попросил подписчиков посоветовать ему, на какой машине отправиться в поездку. В ответ ему порекомендовали помочь бедным и пересесть на общественный транспорт.