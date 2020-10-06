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«Откуда деньги?!»: россияне обрушились на Плющенко 

Павел Тиунов 1 час назад
«Откуда деньги?!»: россияне обрушились на Плющенко
Фото: РИА Новости
Фигурист Евгений Плющенко приобрел дорогостоящий Porsche Panamera. Покупкой авто спортсмен похвастался перед подписчиками в Instagram, чем спровоцировал волну критики с свой адрес.
Пост был опубликован вечером 5 октября. На снимке Плющенко изображен рядом с ярко-оранжевым элитным седаном.

«Огненная Porsche Panamera — как Вам такой цвет для осеннего сезона?», — написал он (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики не разделили восторга именитого спортсмена. Большинство из них отметили, что многим подписчикам спортсмена не хватает денег на еду, не говоря уже о новом автомобиле.
«Зачем перед людьми хвастаться, некоторым не за что хлеба купить в прямом смысле слова», — недоумевает пользовательница под ником ksusha1985_01_20.
«Цвет для сезона. Подписчики жрать хотят», — подчеркнула fourdeuches.

«Для богатых нужно отдельный инстаграмм, а то они слишком оторваны от реальности!» — отметила ludapanchqueen.

«Откуда у людей такие деньги?» — спросил ivanichenko9524.
Подписчики отметили также, что в России звезды шоу-бизнеса получают в разы больше денег, чем врачи и учителя, хотя все должно быть наоборот. Плющенко пользователи призвали быть скромнее и «не раздражать» народ.
Летом прошлого года, как сообщал «Рамблер», Евгений Плющенко уже подвергался критике за фото с двумя дорогостоящими иномарками — Porsche Cayenne и Porsche Panamerа. Спортсмен тогда попросил подписчиков посоветовать ему, на какой машине отправиться в поездку. В ответ ему порекомендовали помочь бедным и пересесть на общественный транспорт.
Видео дня. Лучшие голы 4-го тура Английской Премьер-лиги
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Фигурное катание , Евгений Плющенко
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