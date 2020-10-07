Жулин поддержал введение трансферной системы

Российский тренер в танцах на льду серебряный призер Олимпийских игр Александр Жулин поддержал идею создания концепции трансферной системы в фигурном катании, но считает, что она может упереться в финансовый вопрос. Об этом Жулин рассказал ТАСС.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга Сергей Чопозов заявил ТАСС, что берет год на разработку концепции трансферной системы.
"Очень интересная, хорошая идея, все упрется только в суммы, — сказал Жулин. — Если она будет 500 тысяч — миллион рублей, будет более разумно, воспитал пять сильных спортсменов, получил пять миллионов рублей. Если будет прописано 10 миллионов рублей, никто платить не будет, это нововведение может обезопасить специалистов, которые вкладывают свои силы, но спонсорских денег у них нет. Чтобы не получалось как в игровых видах спорта, когда команды имеют миллионных игроков, но результат не показывают, а их команды не могут порой даже из группы [выйти] — мотивация такая".
В нынешнем сезоне в российском фигурном катании произошло сразу несколько громких трансферов, среди которых были переходы Алены Косторной и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию "Ангелы Плющенко", а также одиночника Михаила Коляды, который ушел от своего тренера Валентины Чеботаревой к Алексею Мишину. В августе нынешнего года о необходимости введения контрактной системы заявил серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.