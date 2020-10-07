Жулин поддержал введение трансферной системы

"Очень интересная, хорошая идея, все упрется только в суммы, — сказал Жулин. — Если она будет 500 тысяч — миллион рублей, будет более разумно, воспитал пять сильных спортсменов, получил пять миллионов рублей. Если будет прописано 10 миллионов рублей, никто платить не будет, это нововведение может обезопасить специалистов, которые вкладывают свои силы, но спонсорских денег у них нет. Чтобы не получалось как в игровых видах спорта, когда команды имеют миллионных игроков, но результат не показывают, а их команды не могут порой даже из группы [выйти] — мотивация такая".