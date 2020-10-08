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Тарасова отреагировала на снятие Медведевой с этапа КР в Москве

RT на русскомиещё 3
7 часов назад
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала снятие Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России, который пройдёт в Москве.
Тарасова отреагировала на снятие Медведевой с этапа КР в Москве
Фото: RT на русскомRT на русском
«Жене здоровья, а всем, кто будет выступать, удачи!», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.
Для Медведевой это уже второй пропуск этапа Кубка России в нынешнем сезона. Из-за обострения старой травмы спины она пропустила первый этап, прошедший в Сызрани.
Ранее Ирина Роднина допустила, что снятие Медведевой с этапа КР в Москве может быть тактическим ходом.
Фигурное катание,Евгения Медведева,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,РИА Новости,
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