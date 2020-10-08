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Решили не позориться". Александр Жулин — о снятии Медведевой с Кубка России

Спорт-Экспрессиещё 6
3 часа назад
Российский тренер в танцах на льду, серебряный призер Олимпийских игр Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о снятии Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России в Москве.
"Решили не позориться". Жулин о снятии Медведевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
— Видимо, сейчас она не готова, и посчитали с тренером, что не надо выходить позориться, — сказал Жулин. — Думаю, она не прекратит тренироваться. Надеюсь, на каких-нибудь соревнованиях мы ее еще увидим. Решение продолжать карьеру она примет после чемпионата России
— Как вы оцениваете решение вернуться в группу Тутберидзе?
— Это правильное решение. Она вернулась к первому тренеру, который ее всему научил. Если и здесь у нее не получится, то все, поезд ушел. Она делает последнюю попытку вернуться в спорт.
Евгения Медведева также пропустит московский этап из-за травмы спины. Старты пройдут с 10 по 13 октября.
Фигурное катание,Евгения Медведева,Александр Жулин,
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