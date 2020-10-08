"Решили не позориться". Жулин о снятии Медведевой

Российский тренер в танцах на льду, серебряный призер Олимпийских игр Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о снятии Евгении Медведевой со второго этапа Кубка России в Москве.

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— Видимо, сейчас она не готова, и посчитали с тренером, что не надо выходить позориться, — сказал Жулин. — Думаю, она не прекратит тренироваться. Надеюсь, на каких-нибудь соревнованиях мы ее еще увидим. Решение продолжать карьеру она примет после чемпионата России

— Как вы оцениваете решение вернуться в группу Тутберидзе?

— Это правильное решение. Она вернулась к первому тренеру, который ее всему научил. Если и здесь у нее не получится, то все, поезд ушел. Она делает последнюю попытку вернуться в спорт.