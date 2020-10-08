«Все тщетно»: Медведева раскрыла свое заболевание 

Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила отказ от участия во втором этапе Кубка России.
На своей странице в Instagram Медведева написала, что пропустит соревнования из-за травмы спины.
«Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием», — объяснила спортсменка.
Медведева попросила болельщиков с пониманием отнестись к ситуации и поблагодарила всех за поддержку.
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных наград Олимпийских игр выразила надежду, что проблемы со здоровьем удастся решить к следующим соревнованиям нынешнего сезона.
Как сообщал «Рамблер», в сентябре Евгения Медведева вернулась к тренеру Этери Тутберидзе после двух лет работы с канадским специалистом Брайаном Орсером. Медведева была ученицей Тутберидзе до 2018 года. Причиной ухода, предположительно, стало недовольство поражением Алине Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане. На турнире Медведева завоевала серебряную медаль, Загитова — золотую.