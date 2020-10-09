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Гном Гномыч поразил подписчиков великолепной растяжкой 

Спорт РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Гном Гномыч поразил подписчиков великолепной растяжкой
Фото: Instagram
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, в своем Instagram поделился видео с тренировки, на которой отрабатывал растяжку.

"Доброе утро! Мальчики всегда не такие растянутые как девочки, но… "Тяжело в учении, легко в бою", — подписал публикацию юный фигурист.

с тренировки Александра также появилось на странице академии Плющенко.
Публикация собрала десятки восторженных комментариев от почитателей юного спортсмена.
Ранее родители Гном Гномыча Евгений Плющенко и Яна Рудковская сообщили о пополнении в семье.
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Фигурное катание , Яна Рудковская , Евгений Плющенко
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