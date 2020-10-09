Гном Гномыч поразил подписчиков великолепной растяжкой 

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр, известный как Гном Гномыч, в своем Instagram поделился видео с тренировки, на которой отрабатывал растяжку.
"Доброе утро! Мальчики всегда не такие растянутые как девочки, но… "Тяжело в учении, легко в бою", — подписал публикацию юный фигурист.
с тренировки Александра также появилось на странице академии Плющенко.
Публикация собрала десятки восторженных комментариев от почитателей юного спортсмена.
Ранее родители Гном Гномыча Евгений Плющенко и Яна Рудковская сообщили о пополнении в семье.