Загитова рассказала о своем талисмане

"Также сестра всегда рядом, она мой продюсер, можно сказать. Везде помогает. Сабина уже переехала в Москву, так что она всегда со мной, как талисман. Мне так комфортнее. Появляется теплая атмосфера, я расслабляюсь, и мне хорошо", — сказала Загитова в эфире передачи "Доброе утро" на Первом канале.