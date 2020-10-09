«Не первый приступ»: почему госпитализировали Медведеву

После того как стало известно о снятии Евгении Медведевой со второго турнира подряд, фигуристку положили в клинику спинальной нейрохирургии. Там ей предстоит пройти обследование и окончательно избавиться от проблем, преследовавших спортсменку на протяжении последних месяцев. «Газета.Ru» — о реакции спортивной общественности на госпитализацию россиянки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выложила в Instagram видео из больницы, где она находится на обследовании.

Напомним, что накануне известная отечественная фигуристка официально снялась со второго турнира подряд — этапа Кубка России, который пройдет в Москве с 10 по 13 октября.

До этого спортсменка уже пропустила этап национального Кубка в Сызрани (18-22 сентября). Медведева представала перед зрителями только на открытых прокатах сборной России 12-13 сентября, где проявила себя не самым лучшим образом и подверглась критике.

Впоследствии стало известно, что у двукратной серебряной медалистки Олимпиады – 2018 обострение хронической травмы спины. Предполагалось, что к октябрьским соревнованиям в Москве она все-таки восстановится и впервые выйдет на лед после возвращения к Этери Тутберидзе , ведь на того, чтобы снять обострение, у врачей был почти месяц. Однако на деле процесс выздоровления затянулся — сейчас пытавшейся притупить боль уколами атлетке вновь придется сконцентрироваться на здоровье.

«Не знаю, доброе или нет, но утро точно», — подписала видеозапись не скрывающая грусти Медведева.

Как сообщает ТАСС, сроки восстановления Евгении будут понятны только на следующей неделе. Уже сегодня фигуристке предстоит полное обследование.

«Это уже не первый ее приступ», — отмечает источник агентства.

К слову, о госпитализации Медведевой уже высказалась трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина . Легенда советского фигурного катания в разговоре со Sport24 заметила, что не стоит придавать этой новости большого значения:

«Видимо, сказался перерыв, нагрузки Может, это какой-то тактический ход. Мы же не знаем, какая травма спины. Что панику-то устраивать? Мы же не знаем, какая конкретная травма. Если растяжение мышц — это одно, если это межпозвоночные диски, то это другое дело».

Также о проблемах в карьере спортсменки порассуждал серебряный призер Олимпийских игр — 2002, хореограф и продюсер Илья Авербух . Он сказал, что ее впереди ждет «гигантская» работа.

«Мы все ждем возвращения Жени на лед. Да, понятно, что после контрольных прокатов она не набрала оптимальную для себя форму, а времени с тех пор прошло совсем немного. О травме спины мы знали уже тогда Чудес не бывает: необходимо проделать гигантскую работу, чтобы восстановить ту форму, в которой мы привыкли ее видеть. Нужно дать Медведевой время и ждать ее на турнирах. Ничего страшного не произошло», — цитирует Авербуха РИА «Новости».

А вот почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев уверен, что, несмотря на отказ от участия во втором этапе Кубка России, спортсменка еще проявит себя на мировых ледовых аренах.