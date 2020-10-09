«Не первый приступ»: почему госпитализировали Медведеву

«Не знаю, доброе или нет, но утро точно», — подписала видеозапись не скрывающая грусти Медведева.
«Это уже не первый ее приступ», — отмечает источник агентства.
«Видимо, сказался перерыв, нагрузки Может, это какой-то тактический ход. Мы же не знаем, какая травма спины. Что панику-то устраивать? Мы же не знаем, какая конкретная травма. Если растяжение мышц — это одно, если это межпозвоночные диски, то это другое дело».
«Мы все ждем возвращения Жени на лед. Да, понятно, что после контрольных прокатов она не набрала оптимальную для себя форму, а времени с тех пор прошло совсем немного. О травме спины мы знали уже тогда Чудес не бывает: необходимо проделать гигантскую работу, чтобы восстановить ту форму, в которой мы привыкли ее видеть. Нужно дать Медведевой время и ждать ее на турнирах. Ничего страшного не произошло», — цитирует Авербуха РИА «Новости».
«Жаль, что сезон начался для Евгении таким образом. Хочется пожелать ей здоровья и скорейшего возвращения к тренировкам! Если все будет хорошо, надеюсь, мы еще увидим Медведеву в нынешнем сезоне», — приводят слова Писеева «Известия».