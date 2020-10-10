Авербух заступился за Загитову 

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Продюсер ледового шоу, коммерсант Илья Авербух жестко ответил критикам начинающей телеведущей Алины Загитовой.

По его словам, многие комментаторы в интернете пытаются самоутвердиться с помощью негативных высказываний об Алине.

Иногда гадости пишет «какой-нибудь здоровый мужик». Авербух призвал поддержать новую звезду ТВ, а не ставить ей подножки.

«Алина идет дальше, развивается в новой сфере. Пожалуйста, уважайте человека созидающего и трудящегося», — заявил продюсер в эфире «Одноклассников».

Загитова вместе с Алексеем Ягудиным ведёт новый сезон шоу «Ледниковый период». Ранее она снялась с контрольных прокатов сборной России и заявила, что хочет работать на телевидении.