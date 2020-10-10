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Юниорка Тутберидзе превзошла Трусову на этапе Кубка России 

Газета.Ru и ещё 44 2 часа назад
Юниорка Тутберидзе превзошла Трусову на этапе Кубка России
Фото: ТАСС
Ученица Этери Тутберидзе Дарья Усачева без ошибок исполнила короткую программу на этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве (10-13 октября).
Спортсменка каталась под композицию из мюзикла "Мулен Руж" и чисто исполнила все три прыжковых элемента, включая каскад из двух тройных прыжков во второй половине программы.
За свой прокат Усачева получила 80,39 балла и заняла промежуточное первое место в турнирной таблице, превзойдя предыдущего лидера — Александру Трусову. Напомним, ученица Евгения Плющенко удостоилась от судей оценки в 75,77 балла, допустив грубую ошибку на элемента ультра-си — тройном акселе.
Ранее Яна Рудковская вместе с Гном Гномычем посетила московский этап Кубка России.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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