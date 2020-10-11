Авербух заступился за Бузову и Соловьева

"Я хочу немного поспорить с членами жюри. Эта пауза и должна была быть именно такой. Я несу всю ответственность за эту паузу. Оценки 5.8 — это, наверное, ко мне. На мой взгляд, ребята такого точно не заслужили", — отметил Авербух в эфире Первого канала.