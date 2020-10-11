Авербух заступился за Бузову и Соловьева

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух заступился за известную певицу Ольгу Бузову и ее партнера — олимпийского чемпиона 2014 года Дмитрия Соловьева — на шоу "Ледниковый период".
Дуэт представил номер под песню Басты "Сансара", во время выступления была сделана пауза, во время которой партнер на некоторое время оставил певицы. Судьи задумку не оценили, поставив паре достаточно низкие баллы, что привело их на последнее место.
"Я хочу немного поспорить с членами жюри. Эта пауза и должна была быть именно такой. Я несу всю ответственность за эту паузу. Оценки 5.8 — это, наверное, ко мне. На мой взгляд, ребята такого точно не заслужили", — отметил Авербух в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что Тарасова оценила выступление Бузовой в "Ледниковом периоде".