Тарасова осталась в восторге от выступления Трусовой 

"Тулупы просто потрясающие. Можно по этому видео учить тулуп. Такая спина на выезде точная! Выдающаяся девочка. Трусова другая девочка, любит эти прыжки. Стала лучше вращаться, лучше едет. Меня удивило ее попадание в музыку на дорожке. Она слышит музыку и идет в нее. Мы рады, что ты улыбаешься, Саша!" — сказала Тарасова в эфире Первого канала.