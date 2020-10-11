Тарасова осталась в восторге от выступления Трусовой 

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Москве.
"Тулупы просто потрясающие. Можно по этому видео учить тулуп. Такая спина на выезде точная! Выдающаяся девочка. Трусова другая девочка, любит эти прыжки. Стала лучше вращаться, лучше едет. Меня удивило ее попадание в музыку на дорожке. Она слышит музыку и идет в нее. Мы рады, что ты улыбаешься, Саша!" — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
По итогам двух прокатов Трусова набрала 240,59 балла и стала победительницей этапа Кубка России в Москве. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее Тарасова поделилась мнением о выступлении Камилы Валиевой.