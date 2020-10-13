Оценку Трусовой назвали закономерной

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская высказалась об оценках Александры Трусовой в короткой программе на этапе Кубка России в Москве.
Спортсменка получила за свое выступление 75,77 балла. После короткой программы тренер фигуристки Евгений Плющенко раскритиковал судей за низкие оценки.
Чайковская отметила, что Трусовой снизили баллы за падение, поэтому оценка закономерна.
"Они нарочито пошли на сложность, их не волновало, что им поставят. Они отрабатывали элемент, что очень ценно, это самое главное, а не то, кто и сколько там чего поставил", — цитирует Чайковскую РИА "Новости".
Ранее Трусова рассказала о новых программах в группе Плющенко.