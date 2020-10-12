Навка показала плачущую от боли дочь

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Татьяна Навка показала изнурительные балетные занятия шестилетней дочери Нади. Девочка кричит и плачет от боли, впервые выполняя шпагат, но преодолевает боль ради будущего успеха.

Ролик с занятий олимпийская чемпионка опубликовала в сториз. Изначально на кадрах видно, как девочка исправно выполняет все упражнения, а затем садится на шпагат. Малышка делает это в первый раз, поэтому кричит и плачет от боли, просит прекратить упражнение.

Но педагог уговаривает ребёнка потерпеть, в конце концов добиваясь своего: Надя Пескова садится на шпагат.

Татьяна Навка объясняет, что не смогла бы на всё это смотреть, если бы сама не прошла такие жёсткие занятия.

А вы как хотели? Без труда и слёз не бывает результатов, — аргументировала фигуристка.

В финале мама хвалит дочку за выполненное упражнение и просит улыбнуться.

Вот видишь, какой шпагат теперь! — говорит обрадованная фигуристка.

Ребёнок в ответ послушно улыбается сквозь слёзы. Навка не сомневается, что её дочь, благодаря терпению и труду, добьётся любых высот в любой сфере.

Дочь Пескова и Навки занимается не только балетом. Она ещё учит иностранные языки и всерьёз занимается музыкой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram фотографию подросшей дочери в балетном костюме. На фото юная балерина в пуантах превосходно держит осанку, чем умиляет мать.