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Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Навка сняла плачущую от боли дочь на растяжке по хореографии 

News.ru и ещё 1 30 минут назад
Навка показала плачущую от боли дочь
Фото: globallookpress.com
Татьяна Навка показала изнурительные балетные занятия шестилетней дочери Нади. Девочка кричит и плачет от боли, впервые выполняя шпагат, но преодолевает боль ради будущего успеха.
Ролик с занятий олимпийская чемпионка опубликовала в сториз. Изначально на кадрах видно, как девочка исправно выполняет все упражнения, а затем садится на шпагат. Малышка делает это в первый раз, поэтому кричит и плачет от боли, просит прекратить упражнение.
Но педагог уговаривает ребёнка потерпеть, в конце концов добиваясь своего: Надя Пескова садится на шпагат.
Татьяна Навка объясняет, что не смогла бы на всё это смотреть, если бы сама не прошла такие жёсткие занятия.

А вы как хотели? Без труда и слёз не бывает результатов, — аргументировала фигуристка.

В финале мама хвалит дочку за выполненное упражнение и просит улыбнуться.

Вот видишь, какой шпагат теперь! — говорит обрадованная фигуристка.

Ребёнок в ответ послушно улыбается сквозь слёзы. Навка не сомневается, что её дочь, благодаря терпению и труду, добьётся любых высот в любой сфере.
Дочь Пескова и Навки занимается не только балетом. Она ещё учит иностранные языки и всерьёз занимается музыкой.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фигуристка Татьяна Навка опубликовала в Instagram фотографию подросшей дочери в балетном костюме. На фото юная балерина в пуантах превосходно держит осанку, чем умиляет мать.
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Фигурное катание , Татьяна Навка
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