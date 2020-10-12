Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Трусова прокомментировала победу на Кубке России 

Lenta.ru 25 минут назад
Трусова прокомментировала победу на Кубке России
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Александра Трусова в эфире Первого канала прокомментировала победу на втором этапе Кубка России в Москве.
Трусова заявила, что волновалась перед стартом, несмотря на опыт выступления на крупных турнирах.

«Будем больше работать над четверными, катанием, вращением. Я готовилась на этом старте именно аксель сделать, такая цель была с прокатов. Не совсем получилось, но я в принципе довольна», — отметила она, добавив, что намерена выступать без ошибок каждый раз.

11 октября Трусова стала победительницей турнира, набрав в общей сложности 240,59 балла. Второй стала ученица тренера Этери Тутберидзе Камила Валиева с 233,7 балла. На третьем месте расположилась Дарья Усачева, в активе которой 233,2 балла.
Трусова перешла из группы Тутберидзе в академию Евгения Плющенко в мае этого года. Она — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы.
Видео дня. «Арсенал» обыграл «Шеффилд»
Последние новости
В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении Кудрин рассказал о готовившемся на него покушении Генерал ФСБ объяснил увеличение числа дел о шпионаже в России Генерал ФСБ объяснил увеличение числа дел о шпионаже в России
Комментарии
Фигурное катание , Александра Трусова , Камила Валиева , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , Первый канал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова ответила на претензии к ее внешности
Загитова ответила на претензии к ее внешности
Сборной России остался один шаг для выхода на Евро-2021
Сборной России остался один шаг для выхода на Евро-2021
«Татуировки дешевят девушку»
«Татуировки дешевят девушку»
Шевченко высказался о поражении от Германии
Шевченко высказался о поражении от Германии
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение