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Рудковская заступилась за Плющенко, вступив в спор с девушкой, написавшей, что победа Трусовой — не его заслуга 

Sport24 и ещё 3 3 часа назад
Рудковская заступилась за Плющенко
Фото: РИА Новости
Известный продюсер Яна Рудковская заступилась за своего мужа — двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
Все началось с поста Рудковской в инстаграме, в котором она поздравила тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко» с двумя победами на втором этапе Кубка России — Александры Трусовой и Артема Ковалева.

«Да, вся страна гордится талантливыми спортсменами, которых вырастила Этери Тутберидзе, и вы, конечно, не исключение. Будем ждать ваших звездочек, которых вы вырастите и сделаете чемпионами. Бесспорно, ваш муж — талантливый спортсмен, но данная заслуга не его!» — написала в комментариях под постом Рудковской пользовательница инстаграма под ником tatyanabolonina.

На момент публикации этой новости данный комментарий собрал уже 963 отметки «Нравится».
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Рудковская решила не отмалчиваться и вступила в спор с девушкой, написавшей такой комментарий.

«7 месяцев Саша [Трусова] тренируется у Евгения [Плющенко]! А Ковалев Артем всегда был в «Ангелах» [академии Плющенко]! Слышали звон, да не знаете, где он! Удачи!» — отреагировала супруга знаменитого фигуриста.

Еще один из комментариев на эту тему поступил от девушки под ником margoandarina: «Все прыжки поставила Этери! Время рассудит. У вашего мужа еще нет опыта работы с такими спортсменами, как Саша. Будем смотреть дальше. Благодаря штабу Тутберидзе фигурное катание шагнуло далеко вперед, просто за ней не успевают».
На этот комментарий ответила уже не Рудковская, а официальный инстаграм академия фигурного катания Евгения Плющенко.

«А благодаря Плющенко многие дети по всему миру пришли в фигурное катание. В том числе и ровесники Саши Трусовой. И кто, как не Плющенко, двигал фигурное катание. Вспомните хотя бы Олимпиаду в Ванкувере. Кроме Плющенко никто и не пытался прыгать четверные», — ответ академии Плющенко.

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Комментарии 3
Фигурное катание , Александра Трусова , Артем Ковалев , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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