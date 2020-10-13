Рудковская заступилась за Плющенко

Артема Ковалева. Все началось с поста Рудковской в инстаграме, в котором она поздравила тренерский штаб академии «Ангелы Плющенко» с двумя победами на втором этапе Кубка России — Александры Трусовой

«Да, вся страна гордится талантливыми спортсменами, которых вырастила Этери Тутберидзе, и вы, конечно, не исключение. Будем ждать ваших звездочек, которых вы вырастите и сделаете чемпионами. Бесспорно, ваш муж — талантливый спортсмен, но данная заслуга не его!» — написала в комментариях под постом Рудковской пользовательница инстаграма под ником tatyanabolonina.

На момент публикации этой новости данный комментарий собрал уже 963 отметки «Нравится».

Рудковская решила не отмалчиваться и вступила в спор с девушкой, написавшей такой комментарий.

«7 месяцев Саша [Трусова] тренируется у Евгения [Плющенко]! А Ковалев Артем всегда был в «Ангелах» [академии Плющенко]! Слышали звон, да не знаете, где он! Удачи!» — отреагировала супруга знаменитого фигуриста.

Еще один из комментариев на эту тему поступил от девушки под ником margoandarina: «Все прыжки поставила Этери! Время рассудит. У вашего мужа еще нет опыта работы с такими спортсменами, как Саша. Будем смотреть дальше. Благодаря штабу Тутберидзе фигурное катание шагнуло далеко вперед, просто за ней не успевают».

На этот комментарий ответила уже не Рудковская, а официальный инстаграм академия фигурного катания Евгения Плющенко.