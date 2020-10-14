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Директор «Самбо-70» назвал Плющенко невоспитанным человеком 

RT на русском и ещё 30 1 час назад
Директор «Самбо-70» раскритиковал Плющенко
Фото: РИА Новости
Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Нет, на пенсию пока не собираюсь. Плющенко так сказал? Это невоспитанный человек просто. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться», — цитирует Лайшева ТНВ.

По его мнению, Плющенко ничего не сделал как тренер, только забрал в свою академию Александру Трусову и Алёну Косторную.

«Он взял и сломал всю систему. И еще неизвестно, что у Плющенко там получится. Он еще никого не натренировал, а уже выступает. Сначала натренируй кого-нибудь, а потом открывай рот», — добавил Лайшев.

Трусова недавно победила на этапе в Москве, по итогам двух прокатов набрав 240,59 балла — 75,77 за короткую программу и 164,82 — за произвольную.
Ранее Плющенко анонсировал открытие собственного катка.
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