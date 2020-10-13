Ошибки Валиевой объяснили

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская высказалась об ошибках Камилы Валиевой в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Москве.
Фигуристка лидировала после короткой программы, однако в произвольной она выполнила только один из двух четверных тулупов и дважды не справилась с тройным лутцем.
"Это следствие психологической тягости и напряжения четверных прыжков. Когда четверной не получается… Вот лучше бы он получался, тогда ты катаешься на таком подъеме, на оптимизме. А когда один из основных прыжков сорвался, он на тебя давит", — цитирует Чайковскую РИА "Новости".
По сумме двух программ Валиева набрала 233,70 балла и заняла второе место.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о Валиевой.