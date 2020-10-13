Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Майнц
Майнц
16:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
19 октября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
19:30
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон

Ошибки Валиевой объяснили психологическим напряжением 

Газета.Ru 1 час назад
Ошибки Валиевой объяснили
Фото: Газета.Ru
Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская высказалась об ошибках Камилы Валиевой в произвольной программе на втором этапе Кубка России в Москве.
Фигуристка лидировала после короткой программы, однако в произвольной она выполнила только один из двух четверных тулупов и дважды не справилась с тройным лутцем.

"Это следствие психологической тягости и напряжения четверных прыжков. Когда четверной не получается… Вот лучше бы он получался, тогда ты катаешься на таком подъеме, на оптимизме. А когда один из основных прыжков сорвался, он на тебя давит", — цитирует Чайковскую РИА "Новости".

По сумме двух программ Валиева набрала 233,70 балла и заняла второе место.
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о Валиевой.
Видео дня. «Лидс» сыграл вничью с «Манчестер Сити»
Газета.Ru: последние новости
Ошибки Валиевой объяснили психологическим напряжением Ошибки Валиевой объяснили психологическим напряжением Рудковская заступилась за Плющенко в интернете Рудковская заступилась за Плющенко в интернете Шестилетняя дочь Навки и Пескова расплакалась во время растяжки Шестилетняя дочь Навки и Пескова расплакалась во время растяжки
Фигурное катание , Елена Чайковская , Наталья Бестемьянова , Камила Валиева , Совет Федерации , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов застроил родное село
Нурмагомедов застроил родное село
Вокруг Трусовой развивается конфликт в группе Плющенко
Вокруг Трусовой развивается конфликт в группе Плющенко
«Все тщетно»: Медведева раскрыла свое заболевание
«Все тщетно»: Медведева раскрыла свое заболевание
Украина потерпела крупнейшее поражение
Украина потерпела крупнейшее поражение
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение