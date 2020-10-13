Ошибки Валиевой объяснили

Фигуристка лидировала после короткой программы, однако в произвольной она выполнила только один из двух четверных тулупов и дважды не справилась с тройным лутцем.

"Это следствие психологической тягости и напряжения четверных прыжков. Когда четверной не получается… Вот лучше бы он получался, тогда ты катаешься на таком подъеме, на оптимизме. А когда один из основных прыжков сорвался, он на тебя давит", — цитирует Чайковскую РИА "Новости".

По сумме двух программ Валиева набрала 233,70 балла и заняла второе место.