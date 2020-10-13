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Известная российская фигуристка созналась в применении допинга 

Артём Кульша 6 часов назад
Сотникова призналась в применении допинга
Фото: ТАСС
Фигуристка Мария Сотскова принимала запрещенное в спорте вещество фуросемид. Об этом она сама сообщила «Экспресс газете».
20-летняя Сотскова, как сообщал «Рамблер», — серебряная и бронзовая призерка чемпионата России, серебряная призерка финала Гран-при и этапов Гран-при, победительница турниров серии «Челленджер», серебряная призерка юношеских Олимпийских игр, вице-чемпионка мира среди юниоров.
В июле она объявила о завершении спортивной карьеры, а в сентябре Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало ее на 10 лет за предоставление поддельной медицинской справки. Позже стало известно, что Сотскова принимала фуросемид — препарат для сгонки веса.
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Сегодня фигуристка дала интервью «Экспресс газете». В ходе него она рассказала, что знала, что применение фуросемида запрещено, но его ей прописали врачи по причине серьезной болезни. Она не назвала свой диагноз, но упомянула некоторые симптомы — рвота, невозможность нормально есть и спать.
При этом Сотскова сообщила, что начала принимать это лекарство, уже когда приняла решение закончить карьеру и сообщила об этом своему тренеру, но не объявила официально, дожидаясь окончания сезона, когда спортсмены делают это обычно. Также она рассказала, что в марте 2020 года, когда она уже не являлась действующей спортсменкой, к ней домой пришли допинг-офицеры.

«Я не хотела сдавать анализы, но они настаивали. Сказали, что не уйдут, пока я не сдам. Я растерялась. Не ожидала, что они появятся в моей квартире», — призналась фигуристка.

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Комментарии 7
Фигурное катание , Мария Сотскова
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