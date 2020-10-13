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«Некрасиво и подло»: Плющенко осудили за переманивание фигуристов 

Газета.Ru 1 час назад
«Некрасиво и подло»: за что осудили Плющенко
Фото: ТАСС
В «Самбо-70» резко высказались о победе Александры Трусовой под руководством Евгению Плющенко, отметив, что все заслуги за выступление фигуристки принадлежат Этери Тутберидзе. Команде Плющенко по-прежнему достается и в социальных сетях: болельщики считают, что пока двукратный олимпийский чемпион ничего не сделал для прогресса 16-летней Трусовой.
Рассуждения о целесообразности перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко становятся все более острыми после победы 16-летней фигуристки во втором этапе Кубка России.
В ходе того, когда происходил скандальный трансфер из «Хрустального» в «Ангелы Плющенко», было много сказано с обеих сторон. Трусова неоднократно (и после первой победы под руководством Плющенко в том числе) отмечала, что всегда хотела кататься под программы, которые нравятся ей, а не только тренерскому штабу. Были и другие довольно однозначные намеки, как то, что нестабильность Трусовой в прыжках была связана с противоречивыми решениями ее бывшего тренера Этери Тутберидзе.
Перед Плющенко стояло две задачи: поставить талантливой спортсменке красивые номера и восстановить весь ее прыжковый арсенал, который включает множество элементов ультра-си.
В короткой программе на Кубке России она попыталась исполнить аксель в три с половиной оборота, но чисто не получилось, и перед произвольным прокатом она занимала только третье место, отставая от лидирующей Камилы Валиевой почти на десять пунктов. В произвольном номере Трусова сполна реабилитировалась: сделала два из трех запланированных четверных.
Программа Трусовой получила двойственный фидбэк, который, впрочем, снова перерос в конфликт интересов.
Так, команда Плющенко, в числе которых была его супруга Яна Рудковская, не скрывала эмоций от радости итоговой победы Трусовой. В частности, Рудковская опубликовала не один пост с поздравлениями в адрес учеников мужа. Под одним из таких пользователь выразил мнение, что заслуг Плющенко в триумфах Трусовой и Артема Ковалева (тоже тренировался в «Хрустальном») нет.

«Семь месяцев Трусова тренируется у Плющенко. А Ковалев Артем всегда был в академии. Слышали звон, да не знаете, где он», — ответила Рудковская.

Другой комментатор выразил мнение, что всю прыжковую базу Трусовой поставила команда Тутберидзе.

«А благодаря Плющенко многие дети по всему миру пришли в фигурное катание. Кроме Плющенко никто и не пытался прыгать четверные», — говорится в ответе официального аккаунта академии олимпийского чемпиона.

Но дерзкие комментарии в социальных сетях — это не предел. Спортивный агент Дмитрий Селюк предположил, что правильнее будет говорить об абсолютной победе Тутберидзе на этапе (Валиевой отошло серебро, Дарье Усачевой — бронза), поскольку еще не так давно Трусова тренировалась именно в «Хрустальном».

«Весь пьедестал заняли воспитанницы Тутберидзе. То, что Трусову переманил Плющенко, некрасиво и подло. Считаю Тутберидзе гением тренерского цеха в фигурном катании. Жаль, что такие, как Плющенко, не работой, а перетягиванием хотят завоевать авторитет», — написал Селюк в Twitter.

Схожее мнение выразили и в «Самбо-70», в структуру которого входит «Хрустальный». Генеральный директор Центра спорта и образования Ренат Лайшев не был аккуратен в эмоциях.

«Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. Саша катается на мастерстве, которое заложила еще Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чем не прибавила и считаю, что и не прибавит», — цитирует Лайшева ТНВ.

Тем не менее в отечественном фигурном катании есть люди, которые заметили прогресс у Трусовой после того, как она стала сотрудничать с Плющенко. Заслуженный тренер России Елена Чайковская предположила, что включение тройного акселя в короткую программу фигуристки является заслугой ее тренера. К слову, еще в ноябре прошлого года Тутберидзе поставила этот элемент Трусовой.

«Трусова в короткой программе рискнула пойти на аксель в три с половиной оборота, и я в этом плане абсолютно солидарна с тренером Плющенко. Я бы тоже так сделала. В пластике, в музыкальности, она начала кататься по-другому. И выглядит по-другому. Я еще после прокатов говорила, что и она, в том числе, успела преобразиться», — приводит слова Чайковской РИА «Новости».

Татьяна Тарасова в свою очередь отметила и немалый вклад Тутберидзе в тот результат, который сейчас показывают и Трусова, и Плющенко.

«Хочу сказать большую благодарность Этери Георгиевне за то, что она буквально подарила тренерам, которые выводят на соревнования ее учеников, подарила такую возможность стоять на таком уровне соревнований. И думаю, что она заслуживает только благодарностей и поощрения, а не бесконечных колкостей и дурацких претензий», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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Комментарии 2
Фигурное катание , Статьи , Александра Трусова , Артем Ковалев , Татьяна Тарасова , Елена Чайковская , Яна Рудковская , Дмитрий Селюк , Камила Валиева , Ренат Лайшев , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе , Первый канал , РИА Новости
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