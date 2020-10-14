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Ягудин высмеял конфликт Плющенко и Тутберидзе и нарвался на ответ 

Lenta.ru и ещё 18 2 часа назад
Ягудин высмеял конфликт Плющенко и Тутберидзе и нарвался на ответ
Фото: Lenta.ru
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высмеял конфликт тренерских штабов Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе и нарвался на ответ. Соответсnвующий пост доступен в Instagram.
Ягудин разместил видео, на котором школа «Самбо-70», где работает Тутберидзе, представлена в виде лошади, а академия «Ангелы Плющенко» — в виде пони. Животные общаются словами из популярного мема. «Такие вот дела в фигурке на сегодняшний день», — подписал публикацию он.
Плющенко отреагировал в комментариях. «Леха, молодец, садись, пять! Куда же тебя… Только если администратором или лучше, наверное, аниматором», — написал он.
Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, сам он это отрицает.
Под руководством Тутберидзе фигуристки добились всех своих международных наград. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.
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Фигурное катание , Александра Трусова , Алена Косторная , Алексей Ягудин , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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