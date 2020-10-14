Ягудин высмеял конфликт Плющенко и Тутберидзе и нарвался на ответ 

Ягудин разместил видео, на котором школа «Самбо-70», где работает Тутберидзе, представлена в виде лошади, а академия «Ангелы Плющенко» — в виде пони. Животные общаются словами из популярного мема. «Такие вот дела в фигурке на сегодняшний день», — подписал публикацию он.

Плющенко отреагировал в комментариях. «Леха, молодец, садись, пять! Куда же тебя… Только если администратором или лучше, наверное, аниматором», — написал он.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова Алена Косторная . Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, сам он это отрицает.

Под руководством Тутберидзе фигуристки добились всех своих международных наград. Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого чемпионата Европы-2020, Косторная — победительница континентального первенства и финала Гран-при.