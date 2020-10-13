«Леха, молодец, садись, 5!»: Плющенко нахамил Ягудину

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко отреагировал на публикацию олимпийского чемпиона Солт-Лейк Сити Алексея Ягудина в Instagram.
Ягудин с помощью видео высмеял непрекращающийся конфликт между "Ангелами Плющенко" и центром спорта и образования "Самбо-70", где работает тренер Этери Тутберидзе.
Плющенко выразил недовольство тем, что его коллега позволил себе не самую лестную публикацию и не отметил его лично.
"Леха, молодец, садись, 5! Ты следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе!" — написал Евгений.
Ранее Ягудин высмеял конфликт между Плющенко с директором "Самбо-70".