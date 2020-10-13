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Плющенко отреагировал на публикацию Ягудина 

Газета.Ru 1 час назад
«Леха, молодец, садись, 5!»: Плющенко нахамил Ягудину
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко отреагировал на публикацию олимпийского чемпиона Солт-Лейк Сити Алексея Ягудина в Instagram.
Ягудин с помощью видео высмеял непрекращающийся конфликт между "Ангелами Плющенко" и центром спорта и образования "Самбо-70", где работает тренер Этери Тутберидзе.
Ягудин влез в конфликт Плющенко и «Самбо-70»
Плющенко выразил недовольство тем, что его коллега позволил себе не самую лестную публикацию и не отметил его лично.

"Леха, молодец, садись, 5! Ты следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе!" — написал Евгений.

Ранее Ягудин высмеял конфликт между Плющенко с директором "Самбо-70".
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Фигурное катание , Алексей Ягудин , Евгений Плющенко , Этери Тутберидзе
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